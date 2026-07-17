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Азербайджан готовится к переписи населения

12:47 690

17 июля в Кабинете Министров проходит заседание, посвященное вопросам проведения очередной переписи населения в Азербайджане.

Согласно Резолюции ООН о «Всемирной программе переписи населения и жилищного фонда 2030 года», государства-члены должны проводить перепись населения не реже одного раза в 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Кабинета Министров по вопросам проведения очередной переписи населения в Азербайджане.

Он отметил, что при проведении переписи в качестве международного стандарта следует руководствоваться «Принципами и рекомендациями ООН по переписи населения и жилищного фонда».

Асадов напомнил, что с учетом указанных требований после восстановления независимости Азербайджана перепись населения проводилась в 1999, 2009 и 2019 годах: «Однако, как известно, во время переписей населения, проводившихся в период независимости, проведение этого важного государственного мероприятия на оккупированных территориях было невозможно, поскольку 20% территории страны находилось под оккупацией, а жители этих регионов были вынуждены покинуть свои родные края в качестве вынужденных переселенцев. В этом отношении очередная перепись населения, которая будет проведена на этапе 2030 года, будет иметь особое историческое значение. Поскольку это будет первая в истории нашей независимости общереспубликанская перепись населения, которая благодаря исторической Победе, одержанной в Отечественной войне, и полному восстановлению суверенитета нашей страны впервые полностью охватит всю суверенную территорию Азербайджана».

А.Асадов сообщил, что на основе международных рекомендаций и национальных приоритетов впервые в нашей стране предусматривается проведение очередной переписи населения с использованием цифровых технологий, административных и геопространственных данных: «Применение цифровых решений будет способствовать снижению информационной нагрузки на респондентов и сокращению расходов на подготовку статистических материалов».

Отметим, что согласно указу, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «О проведении переписи населения в Азербайджанской Республике в 2029 году», очередная перепись населения по состоянию на 1 октября 2029 года будет проведена с 1 по 31 октября того же года.

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