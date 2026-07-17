В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»

В пятницу, 17 июля, в Киеве и ряде городов Украины второй день подряд проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Об этом пишет Суспільне.

В частности, сообщается, что в Киеве на площади Ивана Франко собралось около 200 человек. Участники акции также призвали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вернуть народных депутатов к работе.

В Луцке акция протеста прошла на Театральной площади, где собралось около 50 человек. Среди основных требований — скорейшее назначение министра обороны, сохранение курса на военные реформы и инновации, а также подотчетность Сырского.

Тем временем в Николаеве участники акции вышли к зданию городского совета. Анастасия, супруга военнослужащего и работница IT-сферы, заявила, что считает Федорова современным управленцем.

«Вчера я смотрела его выступление, и когда слышу, как человек оперирует такими понятиями, как дашборд, данные, аналитика, когда говорит, что решения принимаются на основе конкретных вещей, а не эфемерных понятий, — это вдохновляет меня больше, чем ситуация, когда двое просто встречаются в кабинете за закрытыми дверями и что-то там обсуждают», — отметила она.