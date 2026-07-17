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Дело Зульфугарова

Инара Рафикгызы
13:34 432

На основании материалов, поступивших в Генеральную прокуратуру из Главного управления по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Азербайджанской Республики, в отношении Зульфугара Зульфугарова, занимавшего должность председателя муниципалитета Яйджи Джульфинского района, возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Нахчыванской АР, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Зульфугаров, занимая указанную должность в 2020–2024 годах, злоупотреблял должностными полномочиями и нарушал порядок передачи земельных участков в собственность и аренду, чем причинил муниципальному бюджету ущерб на сумму более 93 тысяч манатов.

Кроме того, в ходе предварительного следствия получены достоверные доказательства того, что обвиняемый, используя служебное положение в целях получения выгоды для себя и третьих лиц, расписывался от имени членов муниципалитета в решениях заседаний об аренде и продаже земель, заверял эти документы муниципальной печатью и впоследствии использовал их.

Зульфугару Зульфугарову предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Следственным органом в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в Джульфинский районный суд.

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