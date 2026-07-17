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Представители спортивных федераций Азербайджана выловили рыбу

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13:47 240

В Мингячевирском Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана состоялся фестиваль по рыбной ловле среди представителей спортивных федераций.

В мероприятии приняли участие представители 20 спортивных федераций, продемонстрировавшие свои навыки в рыбной ловле. Участники соревнований вели борьбу за то, чтобы за отведенное время поймать как можно больше рыбы, а также рыбу самого крупного размера.

По итогам соревнований среди мужчин всех своих соперников опередил Азер Магеррамов (Федерация армрестлинга Азербайджана). Вусал Гурбанов (Федерация водных видов спорта Азербайджана) поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Джавад Джавадов (Министерство молодежи и спорта) занял 3-е место.

Среди женщин 1-го места удостоилась Шафаг Керимова (Федерация волейбола Азербайджана). Адиба Алиева («Азеридмансервис») заняла 2-е место, а Самира Агаева (Федерация бокса Азербайджана) — 3-е место.

Победители были награждены памятными подарками от Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Фестиваль был встречен участниками с большим интересом и внес вклад в расширение общения и укрепление дружеских отношений между представителями спортивной общественности.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта Азербайджана и впредь продолжат проведение подобных мероприятий, служащих популяризации спорта и здорового образа жизни.

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