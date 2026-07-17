USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Переговоры Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова
Новость дня
Переговоры Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова

Вице-президент США обвиняет Израиль

13:53 254

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном.

В интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Вэнс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие «манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно», информирует BBC.

«Я определенно считаю, что мы видели крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную кампанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку», — указал вице-президент. По его словам, есть «точные доказательства» того, что некоторые израильские лидеры «ненавидят» сделку президента Дональда Трампа с Ираном.

Правительство Израиля пока не комментировало заявления Вэнса.

В июне США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, напоминает BBC. Он включал значительные уступки со стороны США, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения «Хезболла» в Ливане.

В последние дни перемирие не соблюдается, Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива, а США наносят удары по иранской территории.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывания вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что, да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение».

Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 255
Россия атаковала порт Николаева: двое погибших, повреждены суда
Россия атаковала порт Николаева: двое погибших, повреждены суда фото; обновлено 13:40
13:40 1044
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 1058
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 2612
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 696
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2503
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
11:49 1048
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
10:56 1555
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
10:36 2855
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий видео; обновлено 08:33
08:33 7078
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции Axios
10:13 2302

ЭТО ВАЖНО

Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 255
Россия атаковала порт Николаева: двое погибших, повреждены суда
Россия атаковала порт Николаева: двое погибших, повреждены суда фото; обновлено 13:40
13:40 1044
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 1058
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 2612
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 696
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2503
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
11:49 1048
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
10:56 1555
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
10:36 2855
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий видео; обновлено 08:33
08:33 7078
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции Axios
10:13 2302
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться