Вице-президент США обвиняет Израиль

В интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Вэнс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие «манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно», информирует BBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном.

«Я определенно считаю, что мы видели крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную кампанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку», — указал вице-президент. По его словам, есть «точные доказательства» того, что некоторые израильские лидеры «ненавидят» сделку президента Дональда Трампа с Ираном.

Правительство Израиля пока не комментировало заявления Вэнса.

В июне США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании, напоминает BBC. Он включал значительные уступки со стороны США, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения «Хезболла» в Ливане.

В последние дни перемирие не соблюдается, Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива, а США наносят удары по иранской территории.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя высказывания вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что, да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение».