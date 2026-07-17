В Москве судили Надеждина

Суд в городе Долгопрудный Московской области назначил политику Борису Надеждину штраф в размере 1 тысячи рублей по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщают российские СМИ.

Поводом для штрафа стал пост 2023 года со ссылкой на стрим с участием Надеждина, в котором показывали фото Алексея Навального, внесенного российскими властями в реестр экстремистов и террористов (власти продолжают считать все, связанное с Навальным, экстремистской символикой, несмотря на то что оппозиционер более 2 лет назад погиб в колонии).

Надеждин в суде отметил, что это «уникальный» случай — раньше людей тоже штрафовали за фото Навального, но опубликованное в их ресурсах, а не за ссылки на видео, где есть его изображение.

«Я не могу понять почему лицо Алексея Навального — почему это символика экстремистской организации? Если это так, я знаю некоторых молодых людей, похожих на Алексея Навального. Тогда таких людей нужно задерживать и признавать виновными в пропаганде экстремизма. Это бред!» - заявил политик.

Надеждин просил не назначать ему арест, ссылаясь на состояние здоровья. В суд ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления.

После суда Надеждин заявил, что рад, что «жив и на свободе».