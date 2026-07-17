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Важные заявления Байрамова и Лаврова

Финал ЧМ-2026 под угрозой срыва

14:04 1732

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины оказался под угрозой срыва из-за окутавшего Нью-Йорк и прилегающие территории сильного смога.

По сообщению издания Ole, мэр Нью-Йорка предупредил жителей о токсичности дыма от лесных пожаров в Канаде и призвал население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, что вызывает серьезную обеспокоенность организаторов ЧМ.

Матч запланирован на воскресенье, начало – 23:00 по Баку. Вероятность переноса финала источники называют минимальной, но полностью такое развитие событий не исключают. Оргкомитет ЧМ находится в постоянном контакте с местными властями и метеорологическими службами для мониторинга ситуации.

Между тем из-за смога был перенесен матч первого тура североамериканской лиги MLS между футболистами «Чикаго» и «Ванкувера».

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