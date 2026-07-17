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Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C

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14:19 1395

В авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в Министерстве обороны, полеты проводятся с целью совершенствования боевой подготовки военных пилотов в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

После принятия докладов от летных экипажей о готовности были проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах безопасности.

Затем пилоты провели контрольный осмотр авиационных средств.

Согласно плану учебно-тренировочного полета, на самолетах типа JF-17C (Block-III), Су-25МЛ и Л-39 по установленным маршрутам в дневное время были выполнены задания по взлету, посадке, а также по сложным пилотажным и боевым маневрам на различных высотах. 

В ходе учебно-тренировочных полетов основное внимание было направлено на точное и безопасное выполнение заданий в различных тактических условиях, а также на совершенствование возможностей эффективного боевого применения авиационных средств.

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