В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов

В гостинице Badamdar состоялось расширенное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты.
Как сообщили в самой Коллегии, в мероприятии наряду с руководством организации участвуют начальник сектора вопросов оказания юридических услуг управления по работе с правоохранительными органами администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских образований, адвокаты, а также представители СМИ.
Выступивший с приветственной речью председатель Коллегии Анар Багиров поздравил журналистов с приближающимся Днем национальной прессы, подчеркнул их важную роль в правовом просвещении общества и доведении до общественности информации о деятельности института адвокатуры.
Продолжая выступление, председатель Коллегии отметил, что начиная с 2018 года процесс приема в адвокатуру был значительно расширен как по охвату, так и по уровню прозрачности. За этот период проведено 17 тестовых экзаменов, в которых приняли участие более 7 тысяч кандидатов. Из них 2 174 человека успешно завершили обязательную программу подготовки, принесли присягу и были приняты в члены Коллегии.
Было отмечено, что на сегодняшней церемонии еще 67 кандидатов торжественно принесли адвокатскую присягу и присоединились к рядам Коллегии. Таким образом, общее число действующих адвокатов в Азербайджане впервые достигло 3 003 человек.
«Среди новых адвокатов - 37 мужчин и 30 женщин. Из них 8 человек будут осуществлять деятельность в регионах, 59 - в Баку. В результате нового приема число женщин-адвокатов выросло до 701 человека, это примерно 23% от общего адвокатского корпуса», - сказал Анар Багиров.
Начальник сектора вопросов оказания юридических услуг управления по работе с правоохранительными органами администрации президента Гасан Багиров в своем выступлении пожелал успехов каждому, кто удостоился звания адвоката.
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения, и Анар Багиров вручил удостоверения 67 кандидатам, вступившим в адвокатскую профессию.