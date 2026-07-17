В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов

В гостинице Badamdar состоялось расширенное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана и торжественная церемония принесения присяги кандидатами в адвокаты. Как сообщили в самой Коллегии, в мероприятии наряду с руководством организации участвуют начальник сектора вопросов оказания юридических услуг управления по работе с правоохранительными органами администрации президента Гасан Багиров, руководители адвокатских образований, адвокаты, а также представители СМИ.

Выступивший с приветственной речью председатель Коллегии Анар Багиров поздравил журналистов с приближающимся Днем национальной прессы, подчеркнул их важную роль в правовом просвещении общества и доведении до общественности информации о деятельности института адвокатуры. Продолжая выступление, председатель Коллегии отметил, что начиная с 2018 года процесс приема в адвокатуру был значительно расширен как по охвату, так и по уровню прозрачности. За этот период проведено 17 тестовых экзаменов, в которых приняли участие более 7 тысяч кандидатов. Из них 2 174 человека успешно завершили обязательную программу подготовки, принесли присягу и были приняты в члены Коллегии.