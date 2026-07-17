Кобахидзе утвердил подписанные с Азербайджаном соглашения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал указы, касающиеся соглашений с Азербайджаном о поставках природного газа, а также о поставках и транзите электроэнергии.

Документами утверждены и введены в силу оба соглашения, заключенные между правительствами двух стран 18 мая текущего года в Баку.

Согласно указам, Министерству иностранных дел Грузии поручено проинформировать азербайджанскую сторону о выполнении Грузией внутренних процедур, необходимых для вступления соглашений в силу, а также уведомить парламент и президента Грузии о заключении соглашений.

Оба распоряжения вступили в силу со дня опубликования — 15 июля.