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Важные заявления Байрамова и Лаврова

Задержали критиковавшего Путина блогера

14:40 1638

В России задержали провластного блогера Илью Ремесло. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили в правоохранительных органах.

По информации адвоката Сергея Бадамшина, блогера этапируют из Санкт-Петербурга, где он постоянно проживает, в Москву для проведения следственных действий. По словам юриста, в рамках дела у Ремесло также были проведены обыски.

Ремесло известен как прокремлевский блогер и юрист, активно выступавший против российской оппозиции, в частности Алексея Навального. В середине марта Ремесло опубликовал в своем телеграм-канале серию постов, где раскритиковал руководство страны и заявил, что Путин «не является легитимным президентом», «должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор».

На следующий день его поместили в Психиатрическую больницу №3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. 17 апреля он вышел из больницы и сказал, что не изменил своего критического отношения к власти, а также намекнул, что оказался в психбольнице за высказывания.

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