200 тысяч умерших от жары

Более 200 тысяч человек умерли от жары в Европейском регионе за последние четыре года, сказал ТАСС региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

По словам Клюге, речь идет о периоде с 2022 по 2025 год: «Только за последние четыре года — в период с 2022 по 2025 год — в Европейском регионе ВОЗ от жары умерли свыше 200 тыс. человек, за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, выросла на 30%. Это не прогнозы. Это происходит прямо сейчас».

Клюге также пояснил, что недавно представленные ВОЗ данные более чем о 10 тыс. случаев избыточной смертности из-за рекордной жары этим летом относятся лишь к пяти странам Европейского региона. Европейский регион ВОЗ объединяет 53 государства Европы и Центральной Азии, включая Россию, Турцию, страны Кавказа, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.