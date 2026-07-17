USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Важные заявления Байрамова и Лаврова
Новость дня
Важные заявления Байрамова и Лаврова

Прокурора МУС Карима Хана обвинили в домогательствах

15:05 480

Бывшая помощница прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана публично рассказала о домогательствах с его стороны. Она дала интервью журналистке телеканала CNN Кристиан Аманпур.

Бывшая помощница Хана попросила называть ее Сарой и не раскрывать другие личные данные, так как она до сих пор является сотрудницей МУС и хотела бы сохранить эту работу.

Сара — юрист из Малайзии — стала помощницей Хана в феврале 2023 года. В интервью CNN она рассказала, как Хан планомерно наращивал давление на нее. «Это было похоже на медленное посягательство на границы — не только физически, но и эмоционально», — сказала она. 

Бывшая помощница Хана подчеркнула, что не всегда могла сказать «нет» попыткам домогательств со стороны прокурора МУС, так как боялась потерять работу и возможность жить в Нидерландах с мужем и сыном.

По словам Сары, прокурор МУС неоднократно совершал по отношению к ней сексуализированные действия без ее согласия, включая ощупывание, попытки поцелуев и т.п. В частности, Сара рассказала, как Хан во время одной из служебных поездок пришел к ней в гостиничный номер, лег рядом на кровать и ощупывал ее тело, пока она притворялась спящей.

Сара настаивает, что в случае с Ханом не могло быть и речи о какой-либо взаимности, так как она изначально находилась в подчиненном положении.

Бывшая помощника прокурора МУС также сообщила, что в какой-то момент заявила Хану, что если домогательства продолжатся, она может причинить себе вред. В отчете ООН, с которым ознакомились журналисты CNN, со слов мужа Сары сообщается, что она находилась под «наблюдением за склонность к самоубийству».

«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 357
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 1248
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 539
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 1641
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C фото
14:19 1403
Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 1461
Россия атакует объект «Нафтогаза»
Россия атакует объект «Нафтогаза» фото; обновлено 15:12
15:12 1859
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 2015
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 3177
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 1169
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2983

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 357
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 1248
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 539
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 1641
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C фото
14:19 1403
Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 1461
Россия атакует объект «Нафтогаза»
Россия атакует объект «Нафтогаза» фото; обновлено 15:12
15:12 1859
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 2015
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 3177
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 1169
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться