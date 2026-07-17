Прокурора МУС Карима Хана обвинили в домогательствах

Бывшая помощница Хана попросила называть ее Сарой и не раскрывать другие личные данные, так как она до сих пор является сотрудницей МУС и хотела бы сохранить эту работу.

Сара — юрист из Малайзии — стала помощницей Хана в феврале 2023 года. В интервью CNN она рассказала, как Хан планомерно наращивал давление на нее. «Это было похоже на медленное посягательство на границы — не только физически, но и эмоционально», — сказала она.

Бывшая помощница Хана подчеркнула, что не всегда могла сказать «нет» попыткам домогательств со стороны прокурора МУС, так как боялась потерять работу и возможность жить в Нидерландах с мужем и сыном.

По словам Сары, прокурор МУС неоднократно совершал по отношению к ней сексуализированные действия без ее согласия, включая ощупывание, попытки поцелуев и т.п. В частности, Сара рассказала, как Хан во время одной из служебных поездок пришел к ней в гостиничный номер, лег рядом на кровать и ощупывал ее тело, пока она притворялась спящей.

Сара настаивает, что в случае с Ханом не могло быть и речи о какой-либо взаимности, так как она изначально находилась в подчиненном положении.

Бывшая помощника прокурора МУС также сообщила, что в какой-то момент заявила Хану, что если домогательства продолжатся, она может причинить себе вред. В отчете ООН, с которым ознакомились журналисты CNN, со слов мужа Сары сообщается, что она находилась под «наблюдением за склонность к самоубийству».