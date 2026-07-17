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Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет

видео
15:10 1252

Силами Службы безопасности Украины (СБУ) в российском городе Энгельсе (Саратовская область) уничтожен военный самолет Ту-95, который «использовался для ракетных ударов РФ по Украине».

Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео удара.

«Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные удары по России в связи с этой войной. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране», – говорится в сообщении.

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