Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет

Силами Службы безопасности Украины (СБУ) в российском городе Энгельсе (Саратовская область) уничтожен военный самолет Ту-95, который «использовался для ракетных ударов РФ по Украине».
Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео удара.
«Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешны дальнобойные удары по России в связи с этой войной. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране», – говорится в сообщении.
July 17, 2026