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Сотрудники МЧС отработали навыки спасения людей в Ленкорани

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15:23 138

Южным региональным центром Министерства по чрезвычайным ситуациям на побережье Каспийского моря в городе Ленкорани были проведены учения на тему «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Как сообщили в МЧС, основной целью учений было дальнейшее совершенствование практических навыков спасателей по проведению спасательных операций при случаях утопления, а также по оказанию первой помощи.

В учениях приняли участие сотрудники Южного регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, водолазно-поисковой группы «Юг» Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, воинской части «N» Службы спасения особого риска и Южного регионального отдела Береговой охраны Государственной пограничной службы. В ходе учений, при условно произошедшем несчастном случае на воде, спасатели «оказали помощь пострадавшим» и «передали по назначению».

После успешно прошедших учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие поручения.

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