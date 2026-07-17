Журналистам в Израиле устроят допрос

Глава ШАБАК (израильская Общая служба безопасности, также известная как Шин Бет), Давид Зини обратился к юридической советнице правительства Гали Бахарав-Миаре с просьбой разрешить допрос журналистов 12-го канала в рамках расследования предполагаемой утечки секретной информации о подготовке первых американо-израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, Зини считает, что показания журналистов могут помочь установить источник утечки. В службах безопасности отмечают, что о планах совместной американо-израильской операции 28 февраля знали около 4500 человек, однако признаков разглашения информации кем-либо из них пока не выявлено.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Давид Зини запросил разрешение на расследование обстоятельств получения 12-м каналом сведений о ходе операции, положившей начало войне с Ираном. Позднее 12-й канал заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил главе ШАБАК провести соответствующую проверку.