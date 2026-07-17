USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Важные заявления Байрамова и Лаврова
Новость дня
Важные заявления Байрамова и Лаврова

Журналистам в Израиле устроят допрос

15:27 234

Глава ШАБАК (израильская Общая служба безопасности, также известная как Шин Бет), Давид Зини обратился к юридической советнице правительства Гали Бахарав-Миаре с просьбой разрешить допрос журналистов 12-го канала в рамках расследования предполагаемой утечки секретной информации о подготовке первых американо-израильских ударов по Ирану. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, Зини считает, что показания журналистов могут помочь установить источник утечки. В службах безопасности отмечают, что о планах совместной американо-израильской операции 28 февраля знали около 4500 человек, однако признаков разглашения информации кем-либо из них пока не выявлено.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Давид Зини запросил разрешение на расследование обстоятельств получения 12-м каналом сведений о ходе операции, положившей начало войне с Ираном. Позднее 12-й канал заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил главе ШАБАК провести соответствующую проверку.

«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 360
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 1254
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 540
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 1645
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C фото
14:19 1406
Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 1463
Россия атакует объект «Нафтогаза»
Россия атакует объект «Нафтогаза» фото; обновлено 15:12
15:12 1859
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 2017
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 3177
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 1169
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2984

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 360
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 1254
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 540
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 1645
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C
Военные пилоты Азербайджана на истребителях JF-17C фото
14:19 1406
Вице-президент США обвиняет Израиль
Вице-президент США обвиняет Израиль
13:53 1463
Россия атакует объект «Нафтогаза»
Россия атакует объект «Нафтогаза» фото; обновлено 15:12
15:12 1859
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!»
В Украине второй день протесты: «Верните Федорова!» ФОТО
13:03 2017
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает
Трамп обвиняет Китай. Пекин все отрицает обновлено 13:01
13:01 3177
Азербайджан готовится к переписи населения
Азербайджан готовится к переписи населения
12:47 1169
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси
Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси наша аналитика
10:20 2984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться