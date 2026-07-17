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«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние

Жребий брошен
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:30 363

Сегодня состоялась жеребьевка нового сезона азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Чемпионат стартует 14 августа. В нем, как и в прошлом сезоне, выступят 12 клубов. Вместо выбывшего в Первую лигу «Карван-Евлаха» сыграет «Шафа». Соревнование вновь пройдет в три круга. 

Жребий определил не только календарь чемпионата, но и то, какие команды проведут 17 домашних матчей, а какие - 16.

В результате в 1-м туре сыграют:

«Араз-Нахчыван» - «Имишли»

«Кяпяз» - «Сабах»

«Сумгаит» - «Нефтчи»

«Шамахы» - «Карабах»

«Туран-Товуз» - «Габала»

«Зиря» - «Шафа».

Действующий чемпион «Сабах» и экс-чемпион «Карабах» впервые сыграют в 9-м туре. Затем они встретятся в 19-м и 29-м турах.

В 2026 году будет два перерыва на игры сборной. Как обычно, будет и зимний перерыв.

Финал Кубка Азербайджана запланирован на 12 мая.

В чемпионате дублирующих команд также сыграют 12 команд. Здесь турнир будет проходить в два круга - будет сыграно 22 тура.

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