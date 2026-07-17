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Важные заявления Байрамова и Лаврова

КСИР ударил по американской базе в Катаре

15:38 303

Иранские военные уничтожили американские самолеты-заправщики в Катаре, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«В продолжение вчерашних действий храбрые воины военно-космических сил КСИР в ходе 15-й волны операции «Наср-2» осуществили мощную и внезапную атаку по базе США Аль-Удейд в Катаре, в результате чего была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения, а также несколько стратегических заправщиков США», — говорится в заявлении иранских военных.

Кроме того, КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона, где расположены базы США, в случае пересечения красных линий Ирана — атак на инфраструктуру страны и население страны.

«Этот будут ответные действия, которые войдут в боевую историю», — добавили в Корпусе стражей.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано «в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив». Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

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