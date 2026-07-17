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Важные заявления Байрамова и Лаврова
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Важные заявления Байрамова и Лаврова

Иран бьет по энергоинфраструктуре Кувейта

15:44 229

В результате ударов Ирана по Кувейту повреждена электростанция и опреснительная установка. Об этом сообщает министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики страны.

В заявлении министерства говорится, что в результате атаки были повреждены объекты станции, возник пожар и вышло из строя большое количество энергогенерирующих установок.

Ведомство в связи с этим призвало граждан экономно расходовать электроэнергию в условиях ЧС, отметив, что содействие населения поможет восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Отметим, что Иран в последние дни наносит удары по странам Персидского залива, где имеются американские базы. Эти удары носят ответный характер, так как США бьют по инфраструктуре Ирана.

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