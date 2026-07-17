В России массово распродают автозаправки

В РФ начали массово продавать автозаправочные станции на фоне проблем с топливным рынком. На продажу выставлены как частные заправки, так и станции крупных нефтяных компаний. В некоторых случаях владельцы предлагают приобрести целые сети АЗС.

В России за последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций. Об этом сообщают российские СМИ, которые проанализировали предложения на маркетплейсах, сайтах продажи коммерческой недвижимости и корпоративных ресурсах.

Стоимость объектов зависит от региона, оборудования и других характеристик и колеблется от 1 млн до 150 млн рублей.

Причиной сложной ситуации для частных владельцев АЗС стало повышение оптовых цен на топливо. Независимые операторы вынуждены закупать бензин и дизельное топливо на бирже или через трейдеров по высоким ценам, тогда как крупные нефтяные компании в первую очередь обеспечивают собственные сети.

Как отмечает Telegram-канал ASTRA, по состоянию на начало 2026 года в России работало около 27,7 тысячи АЗС, из которых до 19,84 тысячи составляли независимые станции. Именно этот сегмент рынка больше всего пострадал от роста затрат и нестабильности поставок топлива.