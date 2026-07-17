Зеленский нашел замену Умерову

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с бывшим главой МВД Игорем Клименко и предложил ему занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Встретился с Игорем Клименко. Благодарен ему за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много сложных вызовов, и реакция всегда была эффективной. Игорь Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты нашего государства и народа. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится», — сообщил Зеленский.

В настоящее время пост секретаря СНБО занимает Рустем Умеров, бывший министр обороны.

Клименко, как предполагалось ранее, мог получить должность министра обороны в новом правительстве Украины, однако накануне Зеленский предложил возглавить ведомство исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре.