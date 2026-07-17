Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку

16–17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на заседании высокого уровня Генассамблеи по реализации Новой программы развития городов азербайджанская делегация во главе с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым представила национальный доклад страны. В нем выделены пять приоритетов градостроительной политики: комфортная и доступная жилая среда, современное планирование, цифровизация, климатическая устойчивость и формирование городов будущего.

В ходе доклада было заострено внимание и на процессе уникального по своему масштабу восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Гулиев отметил, что оно осуществляется на основе принципа «Сделать лучше, чем было»: данный подход означает не только восстановление инфраструктуры, но и закладку устойчивых основ для более высокого качества жизни. По его словам, обновленные генпланы уже подготовлены более чем для 86% городов страны. Следующий этап — разработка Национальной градостроительной политики совместно с UN-Habitat. Упоминание возрождения жизни на освобожденных землях на заседании, посвященном глобальному жилищному кризису, — не проходная деталь, а прямое включение постконфликтного восстановления в мировую повестку устойчивого развития. То есть перевод внутренней задачи страны в термины, понятные и значимые для всей аудитории ООН. Нью-йоркский вояж азербайджанской делегации стал логическим продолжением 13-й сессии Всемирного форума по вопросам городов — WUF13, которая прошла в Баку в мае и собрала свыше 58 000 участников из 176 стран — рекорд за всю тринадцатилетнюю историю форума, проводимого раз в два года под эгидой UN-Habitat. Напомним, по инициативе Азербайджана в программу WUF13 впервые включили Leaders' Segment — сегмент с участием глав государств и правительств. Прежде вопросы урбанизации обсуждались только профильными министрами и мэрами городов, и изменить формат многолетнего мероприятия — задача не из простых: нужно было убедить организаторов и десятки правительств в необходимости личного участия первых лиц. Судя по всему, формат приживется и на будущее.