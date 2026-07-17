Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку

16–17 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на заседании высокого уровня Генассамблеи по реализации Новой программы развития городов азербайджанская делегация во главе с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым представила национальный доклад страны.
В нем выделены пять приоритетов градостроительной политики: комфортная и доступная жилая среда, современное планирование, цифровизация, климатическая устойчивость и формирование городов будущего.
В ходе доклада было заострено внимание и на процессе уникального по своему масштабу восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Гулиев отметил, что оно осуществляется на основе принципа «Сделать лучше, чем было»: данный подход означает не только восстановление инфраструктуры, но и закладку устойчивых основ для более высокого качества жизни. По его словам, обновленные генпланы уже подготовлены более чем для 86% городов страны. Следующий этап — разработка Национальной градостроительной политики совместно с UN-Habitat.
Упоминание возрождения жизни на освобожденных землях на заседании, посвященном глобальному жилищному кризису, — не проходная деталь, а прямое включение постконфликтного восстановления в мировую повестку устойчивого развития. То есть перевод внутренней задачи страны в термины, понятные и значимые для всей аудитории ООН.
Нью-йоркский вояж азербайджанской делегации стал логическим продолжением 13-й сессии Всемирного форума по вопросам городов — WUF13, которая прошла в Баку в мае и собрала свыше 58 000 участников из 176 стран — рекорд за всю тринадцатилетнюю историю форума, проводимого раз в два года под эгидой UN-Habitat.
Напомним, по инициативе Азербайджана в программу WUF13 впервые включили Leaders' Segment — сегмент с участием глав государств и правительств. Прежде вопросы урбанизации обсуждались только профильными министрами и мэрами городов, и изменить формат многолетнего мероприятия — задача не из простых: нужно было убедить организаторов и десятки правительств в необходимости личного участия первых лиц. Судя по всему, формат приживется и на будущее.
Итоговым документом форума стала Бакинская декларация к действию (Baku Call to Action) — она призывает к скоординированным международным усилиям по ускорению реализации Новой программы развития городов, расширению доступа к доступному жилью и укреплению климатической устойчивости. На этот документ теперь официально опираются на заседаниях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке — случай нечастый: обычно решения принимаются в штаб-квартирах крупных организаций, а регионам остается их исполнять, здесь же получилось наоборот.
Региональный директор по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви-Йоп Сон отметила, что Азербайджан сумел увязать наследие климатического саммита COP29 с повесткой устойчивого городского планирования — выстроить содержательную связку между двумя крупными международными мероприятиями, которые страна провела с разницей в полтора года.
В рамках визита Гулиев провел встречу с исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах — обсуждались развитие договоренностей WUF13 и следующий этап сотрудничества между Азербайджаном и организацией. Стороны подтвердили ключевые итоги форума: принятие «Бакинского призыва к действию» и «Резюме председателя», учреждение Бакинской градостроительной премии, запуск новых международных платформ сотрудничества.
Заседание 16–17 июля в Нью-Йорке носило рабочий, во многом технический характер — сверка хода реализации Новой программы развития городов, принятой в 2016 году в Кито и рассчитанной до 2036 года. Высокие оценки бакинской организации прозвучали именно в этом сухом, рабочем контексте. Но нужно понимать, что на таком заседании раздают не комплименты, а оценивают эффективность. И оценка успехов Азербайджана прозвучала именно в этом сухом контексте — а похвала, звучащая не на празднике, а на планерке, всегда стоит дороже.