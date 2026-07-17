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Евросоюз впервые ввел санкции за удары по Киеву

16:23 838

Евросоюз впервые применил новый формат санкций с формулировкой «за удары по Киеву». Под ограничения попали пять граждан России и промышленная группа «АБС Электро». Об этом сообщил Совет ЕС.

В Брюсселе заявили, что санкции связаны с ударами по Киеву 1 и 5 июля. Группу «АБС Электро» обвинили в производстве электронных компонентов, которые используются в российских ударных беспилотниках.

Рестрикции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Греция выступила против принятия 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как ограничения предусматривают запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны и затрагивают интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому предпринимателю Георгию Прокопиу.

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