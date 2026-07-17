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Британия криминализировала поддержку КСИР

16:34 445

Великобритания официально признала Корпус стражей исламской революции Ирана угрозой национальной безопасности, в связи с чем публичная поддержка этой организации или оказание ей помощи карается лишением свободы на срок до 14 лет.

В Великобритании Корпус стражей исламской революции (КСИР) был включен в санкционный список организаций, подпадающих под действие Закона о национальной безопасности (государственных угрозах) 2026 года.

Это решение вступило в силу 17 июля после того, как парламент четырьмя днями ранее одобрил распоряжение министра внутренних дел Шабаны Махмуд.

Согласно новому закону, выражение поддержки этим группам, в том числе путем прославления или поощрения деятельности, угрожающей безопасности Соединенного Королевства, теперь является уголовным преступлением.

Оказание помощи или принятие денег или иной материальной выгоды от указанной организации также может повлечь за собой уголовное преследование. Осужденным может грозить тюремное заключение сроком до 14 лет.

Лица, совершающие диверсии, поджоги или другие враждебные действия от имени этих групп, могут быть привлечены к отдельной ответственности в соответствии с Законом о национальной безопасности 2023 года, им грозит пожизненное заключение. 

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