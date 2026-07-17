Сабина Алиева обратилась к финалистам конкурса Yüksəliş

«Технологии развиваются, профессии меняются, модели управления обновляются. Однако есть одна неизменная истина: автором развития по-прежнему остается человек. Сегодня искусственный интеллект, цифровая трансформация и инновационные технологии проникают во все сферы нашей жизни, создавая новые возможности и новые вызовы. Идти в ногу с инновациями — это уже не выбор, а требование времени», — сказала Сабина Алиева.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане Сабина Алиева, выступая с речью на финальном этапе шестого конкурса Yüksəliş, отметила, что современный мир переживает самый стремительный период перемен в истории.

Она отметила, что не случайно Азербайджанское государство также определило это направление как стратегический приоритет.

«Проведение в июне этого года первого заседания Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики под председательством первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой является наглядным свидетельством важности, придаваемой сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта на государственном уровне, в перспективной стратегии развития нашей страны и современном подходе к управлению. Однако мы никогда не должны забывать одну истину: искусственный интеллект — это инструмент будущего, а естественный интеллект — автор будущего. Технологии ускоряют темпы развития, но его направление определяется человеческим интеллектом, ценностями и ответственностью. Поэтому каждый из нас, помимо того, чтобы идти в ногу с технологиями, должен постоянно развивать свои знания, аналитическое мышление, мировоззрение и чувство этической ответственности. Именно здесь начинается настоящий прогресс», — заявила омбудсмен.

Сабина Алиева подчеркнула, что в современную эпоху, наряду с юридическими знаниями и управленческими навыками, важны также этическая ответственность и гибкий подход к социальным, экономическим и цифровым преобразованиям.

По ее словам, формирование и развитие человеческого капитала определено как одна из приоритетных целей в Азербайджане.

Конкурс Yüksəliş, учрежденный и успешно реализованный по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, стал одним из наиболее эффективных проектов, способствующих развитию человеческого капитала в нашей стране за последние годы. Эта инициатива является не только механизмом оценки знаний и навыков, но и важной платформой для прогресса, где формируются ориентированное на развитие мышление и культура управления, лидерские качества и ответственность за служение государству.

Этот проект является важным проявлением инвестиций в будущее Азербайджана, стратегической ценности, придаваемой человеческому капиталу, и национальной политики, направленной на развитие профессионализма в государственном управлении.

«Сегодня вы были отобраны из тысяч кандидатов и прошли в финальный этап. Этот результат — логическое следствие многолетней напряженной работы, непрерывного самосовершенствования, интеллектуальной подготовки и высокого чувства ответственности. Однако истинное лидерство не ограничивается уровнем знаний и профессионализма. Здесь важную роль играют такие фундаментальные принципы, как уважение прав и свобод человека, соблюдение верховенства права, этичное поведение, социальная ответственность и учет человеческого фактора в процессе принятия решений», — сказала Сабина Алиева. Она подчеркнула, что именно эти ценности создают основу для завоевания доверия общества и обеспечения справедливого и устойчивого управления.

«Следует отметить, что деятельность омбудсмена основана на таких фундаментальных ценностях, как защита прав и свобод человека, укрепление принципов верховенства права и содействие справедливости и равенству. Эта миссия не ограничивается правовыми рамками. Она также играет роль моста между государственными институтами и народом, продвигая и поощряя институциональную модель поведения, направленную на обеспечение социальной справедливости и удовлетворенности граждан. Я верю, что вы, как будущие руководители и лица, принимающие решения, всегда будете руководствоваться этими принципами в своей профессиональной деятельности», — заявила Сабина Алиева.

По ее словам, в этом и проявляется основная суть менторской программы. «Миссия этой программы – передача знаний и опыта, культуры управления и ответственности, а также этических ценностей будущим поколениям. Участие в конкурсе Yüksəliş в качестве ментора – это большая ответственность и одновременно источник гордости. Я считаю, что важнейшая задача каждого ментора – не только поделиться своим профессиональным опытом, но и внести вклад в формирование у будущих лидеров государственного мировоззрения, чувства социальной ответственности, уважения к закону и чуткого отношения к человеческому фактору», - сказала омбудсмен.

Сабина Алиева добавила, что независимо от результатов конкурса, знания, опыт и профессиональные контакты, полученные участниками, станут для них самым ценным капиталом в будущей деятельности.

«Я уверена, что каждый финалист, участвующий сегодня, сыграет важную роль в будущем развитии Азербайджана. Они внесут свой достойный вклад в развитие государственного управления, науки, образования, экономики и других областей», — подытожила Сабина Алиева.