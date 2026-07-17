В Чили прикрыли «родильный туризм» для россиян

Власти Чили начали аннулировать гражданство детей россиян, рожденных в стране в рамках так называемого «родильного туризма». Как выяснило чилийское издание CIPER, 10 марта Национальная миграционная служба направила в Службу регистрации актов гражданского состояния (Registro Civil) письмо о 24 случаях, когда дети родителей-россиян со статусом «иностранцев-транзитников» были записаны чилийцами, хотя конституция страны этого не допускает.

Все 24 ребенка родились между 2021 и 2025 годами, 17 из них были зарегистрированы в Винья-дель-Мар. По данным, полученным CIPER согласно закону о доступе к информации, с марта Registro Civil исправил свидетельства о рождении 62 несовершеннолетних, что означает лишение их гражданства, — при этом ведомство не уточнило гражданство родителей во всех случаях. 24 апреля по фактам таких регистраций было начато служебное расследование.

Согласно статье 10 конституции Чили, гражданство по праву рождения получают все родившиеся на территории страны, за исключением детей «иностранцев-транзитников» — людей, въехавших по временной визе без намерения остаться в Чили. В апреле 2026 года Registro Civil выпустил циркуляр за номером 14, обязавший сотрудников проверять, произошло ли рождение ребенка в период действия временной визы родителей, а в мае — циркуляр № 16, где обрисовывается цель ведомства: «Предотвратить злоупотребления со стороны иностранцев, которые, находясь в Чили транзитом, пытаются записать своих детей чилийцами при поддержке агентств, продвигающих регистрацию рождения для иностранцев, не имеющих связи с Чили, чтобы получить документ, удостоверяющий личность, и чилийский паспорт».