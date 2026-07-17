Атакован танкер компании Exxonmobil

Зафрахтованный американской компанией Exxonmobil танкер Nordic Zenith был атакован близ черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил КТК.
По информации КТК, танкер Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале консорциума сегодня утром, однако после атаки он стал не пригоден к погрузке, поскольку возник пожар.
Пресс-секретарь КТК также сообщил, что после подачи командой танкера сигнала SOS силами консорциума были эвакуированы 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию.
На прошлой неделе танкер Yasa Polaris другой американской компании — Chevron — был также атакован у КТК.