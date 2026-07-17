Атакован танкер компании Exxonmobil

По информации КТК, ⁠танкер Nordic ‌Zenith должен ‌был начать загрузку нефти на терминале консорциума сегодня ‌утром, однако после атаки он стал не пригоден ‌к погрузке, поскольку возник пожар.

Пресс-секретарь КТК также сообщил, что ‌после подачи командой танкера сигнала SOS силами консорциума были эвакуированы 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию.

На прошлой ⁠неделе танкер Yasa Polaris другой ‌американской компании — Chevron — ‌был также атакован у КТК.