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Атакован танкер компании Exxonmobil

17:23 364

Зафрахтованный американской компанией Exxonmobil танкер Nordic ‌Zenith был атакован близ черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил КТК.

По информации КТК, ⁠танкер Nordic ‌Zenith должен ‌был начать загрузку нефти на терминале консорциума сегодня ‌утром, однако после атаки он стал не пригоден ‌к погрузке, поскольку возник пожар.

Пресс-секретарь КТК также сообщил, что ‌после подачи командой танкера сигнала SOS силами консорциума были эвакуированы 13 человек, еще 9 остались на борту по собственному желанию.

На прошлой ⁠неделе танкер Yasa Polaris другой ‌американской компании — Chevron — ‌был также атакован у КТК.

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