Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?

Война между Россией и Украиной продолжается, в том числе и на море. Как известно, Украина недавно атаковала и вывела из строя более 100 российских судов различных типов в Азовском море. Украина также наносит удары по судам, принадлежащим российскому «теневому флоту», в Черном море. На днях Служба безопасности Украины сообщила об ударах по танкерам Louise 1 и Banda в Черном море. В свою очередь, Россия периодически наносит удары по судам различных типов, заходящим в украинские порты на Черном море.

Дело в том, что в последнее время увеличилось число азербайджанских граждан, погибших на судах, атакованных как Россией, так и Украиной. Например, утром 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря под ударами беспилотников погибли пятеро граждан Азербайджана, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу Ейска. Сухогрузы «Натра» под флагом Белиза и «Циркон» под флагом Палау шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В каждое судно попало по четыре дрона. Теплоход «Натра» получил пробоины и потерял ход, но остался на плаву, и экипаж справился с пожаром. Судно «Циркон» загорелось, экипаж покинул его на спасательных шлюпках, выживших подобрали проходившие мимо суда. На борту двух кораблей было 25 граждан Азербайджана. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, в своем телеграм-канале подтвердил удары по судам в акватории Азовского моря. В ночь с 7 на 8 июля сухогруз M/V Feofan Shokhirev (IMO: 9094157, под флагом Панамы) под управлением турецкой компании NOVA Shipmanagement подвергся атаке в Азовском море. Экипаж судна состоял из семи граждан Азербайджана. Корабль получил повреждения и потерял маневренность, из-за чего оказался обездвижен. На этот раз обошлось без жертв. 14 июля Россия атаковала торговое судно, следовавшее по Черному морю в направлении украинского порта Одесса, принадлежащее турецкой компании и плававшее под танзанийским флагом. Капитан судна, гражданин Азербайджана Самед Насруллаев, пропал без вести, его тело было найдено позже. Остальные 11 азербайджанских граждан на борту были эвакуированы на берег. В Азербайджане широко распространена практика работы моряков на различных типах судов, курсирующих в международных водах. Для работы на судах, плавающих в международных водах, требуются специальные сертификаты, и в Азербайджане много моряков с такой квалификацией. Морская академия в Баку известна как учебное заведение, готовящее профессиональных моряков, еще со времен Советского Союза. Подготовка профессиональных моряков в Азербайджане также привлекает внимание посреднических фирм. В интернете можно найти объявления крюинговых компаний (крюинг — это профессиональный подбор и наем моряков для работы на морских или речных судах), приглашающих граждан Азербайджана на работу на нефтегазовых танкерах, курсирующих в международных водах.