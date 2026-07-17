Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?

Война между Россией и Украиной продолжается, в том числе и на море. Как известно, Украина недавно атаковала и вывела из строя более 100 российских судов различных типов в Азовском море.
Украина также наносит удары по судам, принадлежащим российскому «теневому флоту», в Черном море. На днях Служба безопасности Украины сообщила об ударах по танкерам Louise 1 и Banda в Черном море. В свою очередь, Россия периодически наносит удары по судам различных типов, заходящим в украинские порты на Черном море.
Дело в том, что в последнее время увеличилось число азербайджанских граждан, погибших на судах, атакованных как Россией, так и Украиной. Например, утром 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря под ударами беспилотников погибли пятеро граждан Азербайджана, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу Ейска. Сухогрузы «Натра» под флагом Белиза и «Циркон» под флагом Палау шли из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В каждое судно попало по четыре дрона. Теплоход «Натра» получил пробоины и потерял ход, но остался на плаву, и экипаж справился с пожаром. Судно «Циркон» загорелось, экипаж покинул его на спасательных шлюпках, выживших подобрали проходившие мимо суда. На борту двух кораблей было 25 граждан Азербайджана. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр, в своем телеграм-канале подтвердил удары по судам в акватории Азовского моря.
В ночь с 7 на 8 июля сухогруз M/V Feofan Shokhirev (IMO: 9094157, под флагом Панамы) под управлением турецкой компании NOVA Shipmanagement подвергся атаке в Азовском море. Экипаж судна состоял из семи граждан Азербайджана. Корабль получил повреждения и потерял маневренность, из-за чего оказался обездвижен. На этот раз обошлось без жертв.
14 июля Россия атаковала торговое судно, следовавшее по Черному морю в направлении украинского порта Одесса, принадлежащее турецкой компании и плававшее под танзанийским флагом. Капитан судна, гражданин Азербайджана Самед Насруллаев, пропал без вести, его тело было найдено позже. Остальные 11 азербайджанских граждан на борту были эвакуированы на берег.
В Азербайджане широко распространена практика работы моряков на различных типах судов, курсирующих в международных водах. Для работы на судах, плавающих в международных водах, требуются специальные сертификаты, и в Азербайджане много моряков с такой квалификацией. Морская академия в Баку известна как учебное заведение, готовящее профессиональных моряков, еще со времен Советского Союза.
Подготовка профессиональных моряков в Азербайджане также привлекает внимание посреднических фирм. В интернете можно найти объявления крюинговых компаний (крюинг — это профессиональный подбор и наем моряков для работы на морских или речных судах), приглашающих граждан Азербайджана на работу на нефтегазовых танкерах, курсирующих в международных водах.
Например, объявление, размещенное два дня назад на портале Maritime Zone, перечисляет вакансии от рекрутинговой компании Lapa LTD, работающей в Латвии, на работу на танкере для сжиженного газа. Согласно объявлению, желающим работать на танкерах, курсирующих в международных водах, обещают зарплату в размере 4500-4950 долларов. При отборе предпочтение будет отдаваться гражданам Азербайджана, Грузии, Украины и Латвии.
В целом, набор членов экипажа для судов, плавающих в международных водах, осуществляется преимущественно через интернет. На сайте crewdata.com кадровые агентства и организации разместили более 228 тысяч вакансий, при этом более 130 тысяч моряков зарегистрировались на сайте и следят за актуальными вакансиями.
Издание The Insider выяснило, что в последние годы компании, зарегистрированные в ряде стран, разместили на специализированных интернет-платформах около тысячи вакансий для работы на танкерах «теневого флота».
Крюинговые компании до сих пор в основном избегали санкций, а между тем они могут быть даже более уязвимыми, чем сами суда. Довольно часто попадание судна под санкции не становится для экспортеров большой проблемой, тогда как крюинговые компании работают с сотнями моряков, которые, в свою очередь, не хотят неприятностей с карьерой, — поэтому рекрутеры должны дорожить своей репутацией.
Так называемый теневой флот — один из основных факторов устойчивости российского нефтяного экспорта. По различным оценкам, «теневой флот» может включать до 1800 судов различных типов. Компании, которые обслуживают суда «теневого флота» (владеют ими, арендуют, управляют, набирают команды), довольно часто созданы в трудно проверяемых юрисдикциях и совершенно непрозрачны. Поэтому подвергнуть их международным санкциям бывает непросто. На самих судах, помимо профессиональных моряков, могут находиться, например, агенты спецслужб и бывшие участники ЧВК «Вагнер».
The Insider проанализировал более 20 тысяч объявлений из ряда популярных Telegram-каналов, в которых размещают рекламу о найме моряков. Более тысячи из них набирали команды непосредственно на суда «теневого флота» дедвейтом более 10 тысяч тонн, к нынешнему моменту попавшие под санкции. Название судна обычно в объявлении не указывается, но приводятся дедвейт, год постройки и флаг. Этих данных почти всегда достаточно для того, чтобы идентифицировать судно.
Однако работа на танкерах, входящих в состав российского «теневого флота», рискованна, с одной стороны, поскольку такие страны, как США, Великобритания и Франция, часто задерживают подобные танкеры за нарушение санкций и привлекают к ответственности членов их экипажей. С другой стороны, такие суда могут периодически становиться мишенью украинских беспилотников в Черном море и даже за его пределами.
Также систематически подвергаются нападениям суда, осуществляющие коммерческую деятельность в интересах России и заходящие на оккупированные морские территории Украины. Поэтому существует реальная опасность для жизни членов экипажа, работающих на таких судах.
В заключение напомним, что в связи с участившимися случаями инцидентов с участием азербайджанских моряков Министерство иностранных дел Азербайджана 16 июля выступило со специальным заявлением, призывающим граждан страны воздерживаться от поездок в районы, где ведутся военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, от трудовой деятельности в этих районах, а также от работы на транспортных средствах, курсирующих по этим маршрутам, включая морские суда. Ведомство также рекомендовало строго соблюдать официальные предупреждения и при необходимости обращаться в дипломатические представительства и консульства Азербайджана.