Новая подсистема в «Электронном правительстве»

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Установлено, что посредством подсистемы будет обеспечено следующее:

— реализация гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О порядке осуществления гражданами Азербайджанской Республики права законодательной инициативы»;

— реализация форм общественного участия, предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «Об общественном участии».

Функции владельца и оператора подсистемы будет осуществлять Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Государственным органам и структурам, участвующим в осуществлении предусмотренной деятельности, поручено, а Милли Меджлису Азербайджанской Республики и органам местного самоуправления рекомендовано в течение девяти месяцев совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики принять необходимые меры для обеспечения осуществления этой деятельности посредством подсистемы, в том числе для совершенствования соответствующих информационных систем и ресурсов, владельцами и/или операторами которых они являются.