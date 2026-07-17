Бизнесмены ропщут, а покупатели довольны. Закроют ли Temu в Азербайджане?

В Азербайджане начато расследование в отношении международного маркетплейса китайской компании PDD Holdings - Temu - из-за продажи товаров по низким ценам. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Ведомство возбудило дело против компании PDD Holdings.
В настоящее время десятки тысяч людей в Азербайджане совершают покупки на Temu. А в социальных сетях периодически публикуются жалобы местных предпринимателей на спад в торговле. Они выражают недовольство низкими ценами на популярной китайской онлайн-платформе. По их словам, цены на онлайн-платформе повлияли на торговлю на рынках, в крупных торговых центрах многие магазины опустели, и они с трудом отбивают ежемесячную арендную плату. В связи с этим предприниматели предлагают взять Temu под контроль и ввести налоги или ограничения на совершаемые там покупки. Звучат даже предложения о деактивации приложения Temu для Азербайджана. Однако, в отличие от предпринимателей, у пользователей эта новость вызвала обеспокоенность.
Temu с начала этого года прекратил свою деятельность в Турции, и платформа полностью деактивировала международные заказы для своих пользователей в этой стране. В официальных сообщениях говорится, что 21 января Антимонопольное ведомство Турции провело внезапную проверку в стамбульском офисе Temu, в ходе которой были изучены цифровые данные компании. А до этого, согласно решению правительства Турции, опубликованному 7 января, беспошлинный лимит в размере 30 евро (около 60 манатов), применявшийся для посылок из-за рубежа, с 1 февраля полностью отменен. Сообщается, что этот шаг был предпринят с целью поддержки продаж местных товаров, включая развитие собственных турецких платформ, в условиях ослабления торговли, особенно в сфере текстиля.
На вопрос haqqin.az о том, стоит ли на повестке дня вопрос закрытия Temu в Азербайджане, в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком заявили, что в результате проведенного ими расследования деятельности электронной торговой платформы Temu были выявлены признаки того, что она «занимает доминирующее положение на соответствующем рынке и злоупотребляет им».
В ходе расследования, как сообщается, были обнаружены «признаки применения платформой монопольно низких цен, приводящих к ограничению конкуренции на рынке, либо цен, не позволяющих конкурентам стабильно осуществлять рентабельную деятельность», а также продажи товаров по цене ниже себестоимости без экономических или технологических обоснований (за исключением физически и морально устаревших товаров).
Указанные случаи были оценены как признаки нарушения требований Кодекса конкуренции Азербайджанской Республики, и в отношении компании PDD Holdings, владеющей электронной торговой платформой Temu, было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Отметим, что если по результатам рассмотрения дела факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, комиссия по конкуренции может принять решение о применении соответствующих мер, а если факт не будет доказан — о прекращении рассмотрения дела. Таким образом, становится ясно, что однозначного ответа на вопрос о том, будет ли закрыта платформа в Азербайджане, нет, и решение станет известно после завершения расследования.
Экономист Халид Керимли считает, что в нынешней ситуации компания не прекратит свою деятельность в Азербайджане. Поскольку в случаях нарушения Кодекса конкуренции вопрос о немедленном закрытии компании не рассматривается. Проводится расследование, и если факт подтвердится, против компании могут быть применены штрафные санкции.
«Я не думаю, что компанию закроют. Это может произойти в том случае, если Кодекс конкуренции будет нарушаться систематически, а рекомендации, данные азербайджанским государством, не будут выполняться», — заявил экономист.