Бизнесмены ропщут, а покупатели довольны. Закроют ли Temu в Азербайджане?

В Азербайджане начато расследование в отношении международного маркетплейса китайской компании PDD Holdings - Temu - из-за продажи товаров по низким ценам. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Ведомство возбудило дело против компании PDD Holdings.

В настоящее время десятки тысяч людей в Азербайджане совершают покупки на Temu. А в социальных сетях периодически публикуются жалобы местных предпринимателей на спад в торговле. Они выражают недовольство низкими ценами на популярной китайской онлайн-платформе. По их словам, цены на онлайн-платформе повлияли на торговлю на рынках, в крупных торговых центрах многие магазины опустели, и они с трудом отбивают ежемесячную арендную плату. В связи с этим предприниматели предлагают взять Temu под контроль и ввести налоги или ограничения на совершаемые там покупки. Звучат даже предложения о деактивации приложения Temu для Азербайджана. Однако, в отличие от предпринимателей, у пользователей эта новость вызвала обеспокоенность.

Temu с начала этого года прекратил свою деятельность в Турции, и платформа полностью деактивировала международные заказы для своих пользователей в этой стране. В официальных сообщениях говорится, что 21 января Антимонопольное ведомство Турции провело внезапную проверку в стамбульском офисе Temu, в ходе которой были изучены цифровые данные компании. А до этого, согласно решению правительства Турции, опубликованному 7 января, беспошлинный лимит в размере 30 евро (около 60 манатов), применявшийся для посылок из-за рубежа, с 1 февраля полностью отменен. Сообщается, что этот шаг был предпринят с целью поддержки продаж местных товаров, включая развитие собственных турецких платформ, в условиях ослабления торговли, особенно в сфере текстиля.

На вопрос haqqin.az о том, стоит ли на повестке дня вопрос закрытия Temu в Азербайджане, в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком заявили, что в результате проведенного ими расследования деятельности электронной торговой платформы Temu были выявлены признаки того, что она «занимает доминирующее положение на соответствующем рынке и злоупотребляет им».