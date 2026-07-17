После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами

«Командиры доложили по ситуации на передовой, уничтожению сил оккупанта и ключевым аспектам снабжения наших подразделений. Украинская оборона остается активной, полностью выполняются определенные задачи для направлений», — цитируют украинские СМИ заявление Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с боевыми командирами, чтобы обсудить ситуацию по наиболее интенсивным направлениям фронта. Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

По словам Зеленского, украинская оборона остается активной, поставленные задачи по направлениям выполняются в полном объеме.

Он также поблагодарил командира «Азова» за особое внимание к процессу обменов и судьбе украинских пленных.

«…Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа», – сказал президент Украины.

Накануне Зеленский сообщил, что предложит парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны. В настоящее время Хмара, занимающий должность главы СБУ, по поручению президента будет исполнять обязанности министра обороны Украины.

Перед этим бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что президент Украины не согласился сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Федорова, все предложения и инициативы Минобороны по улучшению работы войск на фронте встречали сопротивление. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожелал Федорову оставаться в команде Украины.