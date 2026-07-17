Военные Кувейта ранены после ударов Ирана

Несколько военнослужащих сухопутных войск Кувейта пострадали в результате ударов иранских беспилотников по военным объектам страны, сообщает Kuwait Times.
«Солдаты получили ранения после того, как в пятницу вражеские беспилотники нанесли удары по нескольким военным объектам и лагерям», — говорится в публикации.
Раненых навестил начальник Генштаба Кувейта генерал-лейтенант Халед Аль-Шурайан вместе с заместителем начальника Генерального штаба генерал-майором Сабахом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Аль-Сабахом.
По сообщению Kuwait Times со ссылкой на МИД Кувейта, под удар также попали электростанция и водоочистная станция. В результате атаки возник пожар, повреждены несколько энергоблоков. Ведомство назвало удары Ирана по Кувейту нарушением международного права, предупредив, что агрессия Тегерана угрожает региональной стабильности и подрывает усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке.