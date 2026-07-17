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Чемпионские перстни для победителей

18:46 401

Впервые в истории чемпионата мира по футболу победители получат чемпионские перстни, сообщается на сайте FIFA.

Перстни будут изготовлены лимитированной серией в 2026 экземпляров. Команда — победительница турнира получит 30 из них. Остальные 1996 перстней поступят в продажу. Их смогут приобрести болельщики со всего мира.

На одной стороне перстней изобразят кубок чемпионата мира, в дизайне другой стороны используют символику команды-победительницы. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер. Их подгонят по размеру владельцев, в комплекте также будет сертификат подлинности. Капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные перстни сразу после матча. Позже все 30 перстней для чемпионов пройдут финальную доработку и персонализацию перед официальным вручением.

Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Он начнется в 23:00 по Баку. На поле встретятся команды Испании и Аргентины. Хедлайнером церемонии закрытия перед стартом матча станет американский рэпер и певец Post Malone. В ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Обладательница «Оскара», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США.

Еще одно шоу состоится в перерыве матча.  Хедлайнерами станут канадский певец Джастин Бибер, американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская K-pop-группа BTS. Куратором шоу является фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин.

Кроме того, в концерте примут участие нигерийский музыкант Burna Boy, записавший вместе с Шакирой официальный гимн турнира Dai Dai, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, детский хор и группа Coldplay.

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