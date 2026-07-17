USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Байрамов в Москве о войне России и Украины
Новость дня
Байрамов в Москве о войне России и Украины

Кобрендинговая карта ABB–Qarabağ FK уже доступна для заказа в Банке ABB

18:56 177

Банк ABB совместно с футбольным клубом «Карабах» и Mastercard представил долгожданную кобрендинговую карту ABB–Qarabağ FK с особыми преимуществами для футбольных болельщиков.

Кобрендинговая карта ABB–Qarabağ FK объединяет банковские услуги и эксклюзивные привилегии от футбольного клуба «Карабах». Владельцы карты смогут заранее приобретать билеты на матчи клуба в рамках европейских клубных турниров, посещать тренировки команды, фотографироваться с футболистами после их завершения, а также участвовать в экскурсиях по стадиону Azersun Arena и тренировочной базе клуба. 

Кроме того, владельцам карты предоставляется скидка в размере 10% на все товары в официальном фан-шопе футбольного клуба «Карабах», включая товары из категории Outlet. В период действия специальных акций они также смогут получить дополнительную скидку в размере 5% по промокоду. Активные держатели карты в зависимости от ежемесячного оборота по ней смогут получить подарочную карту фан-шопа номиналом 15 AZN.

Владельцам карты доступны специальные скидки в Liv Bona Dea и Dreamland, а также в избранных магазинах-партнерах.

Подробная информация обо всех преимуществах кобрендинговой карты ABB–Qarabağ FK представлена по  ссылке. Оформить карту онлайн можно на веб-странице или в приложении ABB mobile.

Получить подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.

Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
19:19 3632
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
18:26 719
Израиль не хочет зависеть от Америки
Израиль не хочет зависеть от Америки
18:39 465
Каспий сократился на Албанию. Вместо моря – два соленых болота
Каспий сократился на Албанию. Вместо моря – два соленых болота Айжан Скакова комментирует для haqqin.az
12:12 4427
Новая подсистема в «Электронном правительстве»
Новая подсистема в «Электронном правительстве» УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
17:37 880
Сабина Алиева обратилась к финалистам конкурса Yüksəliş
Сабина Алиева обратилась к финалистам конкурса Yüksəliş
17:05 635
Байрамов в Москве о войне России и Украины
Байрамов в Москве о войне России и Украины фото; видео; обновлено 17:23
17:23 7635
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 1521
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 3398
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 976
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 3897

ЭТО ВАЖНО

Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
19:19 3632
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
18:26 719
Израиль не хочет зависеть от Америки
Израиль не хочет зависеть от Америки
18:39 465
Каспий сократился на Албанию. Вместо моря – два соленых болота
Каспий сократился на Албанию. Вместо моря – два соленых болота Айжан Скакова комментирует для haqqin.az
12:12 4427
Новая подсистема в «Электронном правительстве»
Новая подсистема в «Электронном правительстве» УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
17:37 880
Сабина Алиева обратилась к финалистам конкурса Yüksəliş
Сабина Алиева обратилась к финалистам конкурса Yüksəliş
17:05 635
Байрамов в Москве о войне России и Украины
Байрамов в Москве о войне России и Украины фото; видео; обновлено 17:23
17:23 7635
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние
«Карабах» против «Сабаха»: новый сезон, новое противостояние Жребий брошен
15:30 1521
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет
Зеленский объявил: СБУ уничтожила российский военный самолет видео
15:10 3398
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
В Азербайджане впервые более трех тысяч адвокатов
14:23 976
Задержали критиковавшего Путина блогера
Задержали критиковавшего Путина блогера
14:40 3897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться