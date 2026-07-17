Кобрендинговая карта ABB–Qarabağ FK уже доступна для заказа в Банке ABB

Кобрендинговая карта ABB–Qarabağ FK объединяет банковские услуги и эксклюзивные привилегии от футбольного клуба « Карабах ». Владельцы карты смогут заранее приобретать билеты на матчи клуба в рамках европейских клубных турниров, посещать тренировки команды, фотографироваться с футболистами после их завершения, а также участвовать в экскурсиях по стадиону Azersun Arena и тренировочной базе клуба.

Банк ABB совместно с футбольным клубом « Карабах » и Mastercard представил долгожданную кобрендинговую карту ABB–Qarabağ FK с особыми преимуществами для футбольных болельщиков.

Кроме того, владельцам карты предоставляется скидка в размере 10% на все товары в официальном фан-шопе футбольного клуба «Карабах», включая товары из категории Outlet. В период действия специальных акций они также смогут получить дополнительную скидку в размере 5% по промокоду. Активные держатели карты в зависимости от ежемесячного оборота по ней смогут получить подарочную карту фан-шопа номиналом 15 AZN.

Владельцам карты доступны специальные скидки в Liv Bona Dea и Dreamland, а также в избранных магазинах-партнерах.

Подробная информация обо всех преимуществах кобрендинговой карты ABB–Qarabağ FK представлена по ссылке. Оформить карту онлайн можно на веб-странице или в приложении ABB mobile.

Получить подробную информацию о современных, удобных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка в социальных сетях.