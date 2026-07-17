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Пираты Аденского залива

19:09 194

В Аденском заливе близ южного побережья Йемена совершено вооруженное нападение на танкер для перевозки ‌химикатов и нефтепродуктов Asana, сообщили ‌источники Reuters в сфере морской безопасности. В результате судно перешло под контроль нападавших.

Как сообщило информагентство, данные систем отслеживания судов показывают, что небольшой химовоз следовал в восточном направлении, а следующим запланированным пунктом его назначения значился сомалийский порт Босасо.

Официальное подтверждение инцидента также опубликовал Центр морских торговых операций Королевских ВМС Великобритании. По данным ведомства, нападение произошло примерно в 65 морских милях к югу от йеменского портового города Аль-Мукалла.

Экипаж успел подать сигнал тревоги после того, как на борт проникли посторонние вооруженные лица. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах безопасности мореплавания, сообщила, что на борту коммерческого судна отсутствовала вооруженная охрана.

Согласно оценкам аналитиков компании, атака была осуществлена организованной пиратской группой, действующей у побережья Сомали, а не йеменским движением хуситов. На текущий момент точное число нападавших, а также состояние членов экипажа и самого танкера остаются неизвестными. К операции по реагированию на инцидент уже привлечены корабли военно-морской миссии Европейского Союза Aspides, действующей в Красном море и Аденском заливе.

Эксперты напоминают, что это не первый подобный случай за последнее время.

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