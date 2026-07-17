Мощное землетрясение в Мексике: есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в городе Пуэрто-Мадеро на юге Мексики, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Пуэрто-Мадеро - портовый город на побережье Тихого океана в штате Чьяпас близ границы с Гватемалой.

Reuters уточняет, что после землетрясения американская система предупреждения информировала об угрозе цунами для региона. Корреспонденты агентства сообщили также о том, что толчки ощущались в столице Гватемалы и в Сальвадоре.

Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.