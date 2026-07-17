Самая дорогая компания мира

С начала года акции Apple подорожали более чем на 20%, акции Nvidia росли медленнее, прибавив чуть менее 10%. По сообщению Reuters, смена лидера отражает изменение позиции инвесторов. Они теперь вкладываются не только в компании, получающие выгоду от бума технологий ИИ, но и ищут другие перспективные активы в смежных сферах.

Впервые Apple стала самой дорогой компанией мира по объему рыночной капитализации в августе 2011 года. В 2016 году Apple временно уступала лидерство компании Alphabet. В августе 2018 года стала первой компанией, преодолевшей отметку $1 трлн рыночной капитализации. В 2024 году самой дорогой компанией стала Nvidia на волне спроса на чипы для ИИ.