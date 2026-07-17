Кабмин Украины назначил временных глав МИД и Минобороны

Кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Минобороны страны. В то же время Андрей Сибига назначен временно исполняющим обязанности главы МИД, сообщил премьер Сергей Корецкий в Facebook.

На должность министра обороны Евгения Хмару предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал «его беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций» и опыт управления людьми в Центре специальных операций «Альфа» СБУ. Хмара возглавлял СБУ с начала этого года.

Андрей Сибига возглавит ведомство в роли временно исполняющего обязанности спустя чуть больше суток после отставки.

«По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в области обороны и внешней политики», — написал премьер-министр.

Корецкий также сообщил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями Верховной Рады. В частности, правительство восстанавливает Министерство аграрной политики и создает отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.