В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо

«Ситуация с электричеством в городе усложнилась. Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима «2 через 6», так как мощности в системе сейчас мало. Сейчас свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты», – написал Развожаев.

Ситуация с подачей электроэнергии в аннексированном Севастополе В Севастополе ухудшилась, назначенные Россией «власти» заявили, что режим подачи света на два часа через шесть не будет действовать, точных графиков на данный момент нет. Об этом сообщил «глава Севастополя» Михаил Развожаев в социальных сетях.

У некоторых жителей электричество может работать, если дом стоит на одной линии, например, с больницей.

В июне и июле военные и энергетические объекты, а также российские логистические пути в Крыму подвергаются наиболее массовым атакам ВСУ за все время полномасштабной войны. Ежедневно появляются сообщения о новых пораженных целях, в аннексированном Крыму из-за дефицита топлива запретили продажу бензина гражданским лицам, введены графики отключения электроэнергии. Детские оздоровительные заведения и лагеря к сентябрю отменили прием отдыхающих.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», без электроснабжения уже неделю остаются Черноморский, Раздольненский, Сакский, Ленинский и Кировский районы, а также Евпатория, Феодосия, Судак и Керчь.

Ранее назначенный Москвой «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о сокращении уличного освещения во всех муниципалитетах и начале поставок генераторов в населенные пункты, которые оставались без электричества более 12 дней.

С начала июля Силы беспилотных систем Украины ежедневно отчитываются об ударах по танкерам и другим судам «теневого флота» РФ в Азовском и Черном море, которые, среди прочего, везут топливо в Крым.

Украинские власти ранее заявляли о намерении изолировать Крым. На этом фоне ВСУ усилили удары по топливно-энергетической, военной и транспортной инфраструктуре полуострова, а также активизировали кампанию против российских судов, направлявшихся в Крым.