Укреплять отношения США и Грузии: Трамп пишет Кобахидзе

Президент США Дональд Трамп в письме к премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе выразил надежду на укрепление сотрудничества с Грузией, сообщает администрация правительства республики.

«Работая вместе в интересах суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания, мы можем добиться значительного прогресса. Я с нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества по мере того, как мы будем вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему», - приводит администрация выдержку из письма Трампа.

Американский президент также поблагодарил Кобахидзе за поздравление по случаю 250-летнего юбилея независимости США. Трамп отметил, что ценит дружбу с теми партнерами, которые разделяют общие идеалы с США.