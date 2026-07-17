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Байрамов в Москве о войне России и Украины
Новость дня
Байрамов в Москве о войне России и Украины

ВСУ ударили по Крыму: двое погибших

20:15 496

В аннексированном Крыму во время атаки ВСУ погибли два человека, сообщил «глава региона» Сергей Аксенов.

«В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения», — написал Аксенов в телеграм-канале.

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