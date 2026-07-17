Роберт Кочарян отказался от депутатства

Лидер оппозиционного блока «Армения», экс-президент Роберт Кочарян не возьмет депутатский мандат в новом армянском парламенте, который будет сформирован по итогам выборов 7 июня, сообщила представитель блока Агнеса Хамоян.
«Блок «Армения» возьмет мандаты в порядке очередности (согласно пропорциональному списку), за исключением второго президента Роберта Кочаряна», - заявила Хамоян армянским СМИ.
В парламенте Армении блоку досталось 12 мест, следовательно, депутатом станет и 13-й номер в списке Месроп Манукян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.