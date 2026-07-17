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Россияне забрали из банков за две недели полтриллиона наличными

20:44 348

Отток наличных из российской банковской системы в июле ускорился. Интерфакс со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает, что с 1 по 16 июля объем наличных денег в обращении вырос еще на 513 млрд рублей. В среднем банки теряли наличность со скоростью около 250 млрд рублей в неделю, 32 млрд рублей в день и более 1 млрд рублей в час.

По сравнению с июнем спрос на наличные деньги удвоился: тогда за весь месяц отток в наличность составил 479 млрд рублей — меньше, чем за две недели июля. Накопленным итогом с начала февраля объем наличных в обращении подскочил на 2,416 трлн рублей, подсчитал «Интерфакс». Максимальный отток в этом году — 607,3 млрд рублей за месяц — Центробанк зафиксировал в апреле, при этом июль может перебить этот рекорд.

По мере того, как отток в наличность набирает обороты, банки все больше обращаются за деньгами в ЦБ. С начала июля Центробанк залил в банковскую систему около 1 трлн рублей через операции репо. Общий объем задолженности кредитных организаций перед ЦБ на 17 июля достиг 5,243 трлн рублей, 15 июля превышал 6,5 трлн, следует из его данных.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в начале 2026 года со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон отпусков.

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