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Две казни в один день

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В государственной тюрьме штата Флорида 28 июля будут казнены двое заключенных. Агентство AP отмечает, что двух казней в один день в штате Флорида не было более 60 лет.

Первым из двух будет казнен 68-летний Джеймс Дакетт, бывший полицейский, приговоренный к смерти за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 1987 году. Вторым казнят 80-летнего Доминика Оккиконе, который в 1986 году убил родителей своей подруги. Оккиконе при этом будет самым пожилым казненным в истории штата и вторым по возрасту среди казненных за все время в США. Старше его был только 83-летний Уолтер Муди-младший, которого казнили в Алабаме в 2018 году за убийство федерального судьи.

В последний раз двух заключенных в один день казнили в этой тюрьме 12 мая 1964 года — приговоренных к смерти за убийства Эмметта Блэйка и Си Доусона.

Как указывает AP, сейчас казни в штате осуществляются с помощью инъекции.

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