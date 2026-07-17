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Азербайджанский министр у президента Узбекистана

21:09 794

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. Об этом азербайджанский министр написал на своей странице в соцсети X.

Джаббаров сообщил, что в ходе визита в Узбекистан для участия в 15-м заседании Совместной межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Джаббаров отметил, что в ходе встречи передал Шавкату Мирзиёеву приветствия президента Ильхама Алиева. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, передав свои приветствия президенту Ильхаму Алиеву, выразил уверенность в том, что отношения дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном будут и впредь успешно развиваться.

«Мы обменялись мнениями по вопросам диверсификации экономического сотрудничества, активного продвижения взаимных торговых и инвестиционных инициатив, укрепления деловых связей», - говорится в публикации М. Джаббарова.

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