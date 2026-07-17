Уничтожена наблюдательная вышка КСИР

Вооруженные силы США уничтожили наблюдательную вышку в иранском порту Чабахар, которую использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) для слежки за судами в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.
«16 июля американские военные успешно уничтожили наблюдательную вышку в порту Чабахар имени Шахида Калантари. Этот объект входил в систему морского наблюдения вдоль побережья Оманского залива, которую на протяжении десятилетий использовал КСИР для отслеживания и нанесения ударов по коммерческим судам, следующим через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.
В Центральном командовании США подчеркнули, что ликвидация вышки лишает КСИР возможности координировать атаки на суда. Согласно заявлению CENTCOM, удар американских военных обеспечит безопасное судоходство в водах региона — за исключением судов, которые попытаются нарушить американскую военно-морскую блокаду Ирана.
On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026
The maritime control tower at Kalantari Port in Chabahar, southeastern Iran, was hit and destroyed in a US strike on Friday morning, videos obtained by Iran International and shared by US Central Command show. Iran says the incident caused no casualties. pic.twitter.com/A5r3Lna3To— Iran International English (@IranIntl_En) July 17, 2026