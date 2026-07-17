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Уничтожена наблюдательная вышка КСИР

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21:23 833

Вооруженные силы США уничтожили наблюдательную вышку в иранском порту Чабахар, которую использовал Корпус стражей исламской революции (КСИР) для слежки за судами в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

«16 июля американские военные успешно уничтожили наблюдательную вышку в порту Чабахар имени Шахида Калантари. Этот объект входил в систему морского наблюдения вдоль побережья Оманского залива, которую на протяжении десятилетий использовал КСИР для отслеживания и нанесения ударов по коммерческим судам, следующим через Ормузский пролив», — говорится в сообщении командования.

В Центральном командовании США подчеркнули, что ликвидация вышки лишает КСИР возможности координировать атаки на суда. Согласно заявлению CENTCOM, удар американских военных обеспечит безопасное судоходство в водах региона — за исключением судов, которые попытаются нарушить американскую военно-морскую блокаду Ирана.

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