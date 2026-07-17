Зеленский объявил: Украина откроет свои архивы по Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона откроет все архивы Службы безопасности и Службы внешней разведки, касающиеся событий на Волыни 1943–1944 годов. Об этом Зеленский заявил в Telegram в пятницу, 17 июля, по итогам совещания, посвященного политике на польском направлении.

Зеленский отметил, что «Польша оказала Украине ощутимую поддержку после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны Польше. Защита независимости Украины прямо означает укрепление независимости Польши», передают украинские СМИ.

Кроме открытия архивов, касающихся Волынской трагедии, Зеленский анонсировал решение об увеличении числа разрешений на проведение поисковых и эксгумационных работ: «Вместе с польской стороной мы должны обеспечить больше возможностей для проведения таких работ».и.

В этот же день, 17 июля, Сейм Польши единогласно принял резолюцию о почтении памяти жертв Волынской трагедии 1943−1944 годов. Польские парламентарии подчеркнули важность поиска останков, проведения эксгумаций и достойного захоронения погибших в результате трагических событий на Волыни.