США готовятся к «масштабному» наступлению на Иран

По их данным, этот шаг предпринят в преддверии возможного расширения военных операций против Ирана. Целью эскалации, по мнению аналитиков, является оказание давления на Тегеран, чтобы вынудить его открыть Ормузский пролив и принять требования США по ядерной программе.

Администрация президента СЩА Дональда Трампа предупредила израильскую сторону о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков, сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Издание напоминает, что американские военные в течение пяти дней подряд наносили удары по иранским целям — по словам американского чиновника, военные разбомбили по меньшей мере семь мостов вокруг города Бендер-Аббас, который считается центром операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе.

Однако США могут перейти к «более масштабному» наступлению — в частности, к нанесению ударов по критической инфраструктуре Ирана и повторным атакам на ядерные объекты. В рамках анализа военных планов также обсуждаются бомбардировки подземного объекта на горе Пикакс, который, по данным разведки, может использоваться для создания новых ядерных мощностей.

Издание отмечает, что Трамп еще не принял окончательного решения, при этом он может дать приказ в течение нескольких дней.

По сообщению издания Axios, американские военные предпочитают использовать для полетов самолеты из аэропорта Бен-Гурион, поскольку другие региональные базы считаются более уязвимыми для иранских атак. На данный момент в аэропортах Бен-Гурион и Рамон уже базируются примерно по 30 американских заправщиков.

«Израильские официальные лица заявляют, что США планируют направить еще несколько десятков самолетов-заправщиков в ближайшие дни, доведя их количество до уровня начала войны», — говорится в публикации.