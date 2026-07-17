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Новое оружие Израиля: «Гипноз»

22:14 757

Израильский оборонный концерн Israel Aerospace Industries (IAI) представил новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Гипноз» (Hypnosis), предназначенный для противодействия широкому спектру массовых воздушных угроз, передают израильские СМИ.

Система разработана, в частности, для борьбы с беспилотниками, запускаемыми в больших количествах.

По сообщению израильского экономического издания Calcalist, новая система «Гипноз» в первую очередь ориентирована на противодействие скоординированным атакам десятков или сотен БПЛА, запускаемых одновременно для прорыва систем противовоздушной обороны.

Принцип работы системы строится на нарушении работы и введении в заблуждение навигационных приемников атакующих аппаратов, что лишает их возможности точно достигать намеченных целей. Это технологическое решение позволяет снизить общую зависимость обороны от дорогостоящих кинетических ракет-перехватчиков. В состав комплекса входит несколько распределенных на местности конечных устройств, которые автономно и скоординированно действуют под управлением единого командного центра. Проведенные испытания показали, что система способна одновременно отражать множественные атаки дронов с различных направлений.

По информации представителей IAI, система предназначена для защиты военных баз, мест сосредоточения войск, а также критической энергетической инфраструктуры.

В компании не стали сообщать, планирует ли ЦАХАЛ закупать данную систему и какие именно иностранные государства проявили к ней интерес.

Концерн IAI также известен как разработчик противоракетных комплексов Arrow 3 и Barak MX.

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