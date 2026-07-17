Новое оружие Израиля: «Гипноз»

Система разработана, в частности, для борьбы с беспилотниками, запускаемыми в больших количествах.

Про систему "Гипноз" слышали? А я слышал! "Israel Aerospace Industries представляет систему "Гипноз", способную вводить в заблуждение спутниковые навигационные системы." Я даже слышал, что она может направлять рой беспилотников обратно к пусковым установкам - но точно не уверен.… pic.twitter.com/CPvb7fWqPg

По сообщению израильского экономического издания Calcalist, новая система «Гипноз» в первую очередь ориентирована на противодействие скоординированным атакам десятков или сотен БПЛА, запускаемых одновременно для прорыва систем противовоздушной обороны.

Принцип работы системы строится на нарушении работы и введении в заблуждение навигационных приемников атакующих аппаратов, что лишает их возможности точно достигать намеченных целей. Это технологическое решение позволяет снизить общую зависимость обороны от дорогостоящих кинетических ракет-перехватчиков. В состав комплекса входит несколько распределенных на местности конечных устройств, которые автономно и скоординированно действуют под управлением единого командного центра. Проведенные испытания показали, что система способна одновременно отражать множественные атаки дронов с различных направлений.

По информации представителей IAI, система предназначена для защиты военных баз, мест сосредоточения войск, а также критической энергетической инфраструктуры.

В компании не стали сообщать, планирует ли ЦАХАЛ закупать данную систему и какие именно иностранные государства проявили к ней интерес.

Концерн IAI также известен как разработчик противоракетных комплексов Arrow 3 и Barak MX.