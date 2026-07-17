Иран бьет по курдской оппозиции в Ираке: восемь погибших

Иран нанес удары по объектам курдских вооруженных формирований в Иракском Курдистане.

По сообщению управления безопасности автономии, восемь членов оппозиционной курдской группировки были убиты в результате атаки Ирана на ее штаб-квартиру близ города Сулеймания.

По его данным, иранские силы нанесли ракетный удар по расположениям и штабу оппозиционной группировки недалеко от населенного пункта Заргойзла. Спасатели пока не могут извлечь тела погибших из-за серьезности завалов и обрушений в горной местности, где находился штаб оппозиционеров.

Управление также проинформировало, что рано утром силы ПВО международной коалиции, дислоцированные близ административного центра Иракского Курдистана, Эрбиля, смогли перехватить и уничтожить восемь заминированных иранских беспилотников, направленных на этот город.